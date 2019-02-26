Манила, 26 февраля, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Вспышка кори на Филиппинах с начала 2019 года унесла жизни по меньшей мере 203 человек. Такие данные приводит 26 февраля пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Филиппины

«Министерством здравоохранения Филиппин официально зарегистрировало более 12,7 тысячи случаев заболевания корью, из них 203 случая — с летальным исходом», — говорится в сообщении.

В ВОЗ также отмечают, что в 63% случаев заболевшие корью в стране не были вакцинированы. При этом более половины пациентов составляют дети до пяти лет.

Напомним, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с телеобращением к согражданам, в котором призвал делать прививки от кори. Сообщалось, что жители окраин Манилы и четырёх провинциальных районов страны с недоверием отнеслись к развёрнутой кампании по иммунизации.