Челябинск, 26 февраля, 2019, 21:19 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело после смерти в Москве призывника из Перми Дмитрия П. Фигурантом дела стал один из врачей медицинской части в Чебаркульском гарнизоне, сообщили журналистам в аппарате областного омбудсмена Маргариты Павловой.

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Дело по факту халатности, повлекшей смерть солдата, возбудил военный следственный отдел по Чебаркульскому гарнизону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20-летний военнослужащий заболел в начале января после лыжной гонки. Долгое время он пролежал в госпитале Чебаркульского гарнизона. Затем его перевели в Челябинск, а после — в Москву. В Москве 3 февраля молодой человек умер.

В Чебаркульском госпитале юношу лечили от бронхита. Столичные же врачи диагностировали у него пневмонию в запущенной форме. При этом транспортировать его по воздуху было нельзя — перелёт усугубил состояние. Дмитрий впал в кому, из которой уже не вышел.