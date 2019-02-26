Каракас, 26 февраля, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американская марионетка, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо должен предстать перед судом из-за того, что покинул страну, несмотря на запрет Верховного суда Боливарианской Республики. Об этом Мадуро заявил в интервью ABC news.

Hugoshi Николас Мадуро

«Он может уезжать и возвращаться, но ему придётся предстать перед правосудием, которое запретило ему покидать страну», — сказал Мадуро.

Глава Венесуэлы подчеркнул, что все, в том числе и Гуайдо, должны уважать закон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо после неудачной попытку ввезти в Венесуэлу груз «гуманитарной помощи» от США через границу с Колумбией, сбежал из страны и добрался до Боготы. Там он встретился с вице-президентом США Майком Пенсом, который вновь выказал ему полную поддержку со стороны США.

Стоит отметить, что в самой Венесуэле в отношении Гуайдо было начато расследование. В связи с этим Верховный суд страны запретил ему покидать Боливарианскую Республику.