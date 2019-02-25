Киев, 26 февраля, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Группа Freedom Jazz, занявшая второе место в национальном отборе «Евровидения», отвергла предложение выступить на конкурсе, который пройдет в Тель-Авиве в мае 2019 года. Об этом музыкальный коллектив сообщил 26 февраля на своей странице в Instagram.

Skitterphoto Микрофон

https://www.instagram.com/p/BuWhRfkHGNI/

Его участницы поблагодарили своих поклонников за поддержку и заявили, что не будут участвовать в «Евровидении-2019». Они отметили, что приняли такое решение после того, как им позвонили с Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Причины отказа группа не сообщила.

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Напомним, 25 февраля 2019 года ИА REGNUM сообщило, что украинская певица Maruv, победившая в нацотборе «Евровидения», заявила о своём отказе участвовать в конкурсе. Она пояснила, что не готова превращать «своё пребывание на конкурсе в промоакции» политиков.