Москва, 26 февраля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Сразу два инцидента с пассажирами произошло вечером 26 февраля на станциях Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Picsa.tm Электропоезд

На станции «Щербинка» Курского направления электропоезд сообщением Серпухов — Москва-Каланчевская сбил на пешеходном переходе женщину на вид 50−60 лет. Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение Москвы.

Чуть ранее на станции «Лосиноостровская» Ярославского направления мужчина около 40 лет упал с платформы под электропоезд Софрино — Москва. Пострадавший также был госпитализирован.

Обстоятельства инцидентов в настоящее время выясняют сотрудники транспортной полиции.