Власти Боснии арестовали троих перевозчиков мигрантов
Сараево, 26 февраля, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Полиция Боснии и Герцеговины арестовала троих перевозчиков мигрантов, 26 февраля передает агентство Associated Press.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
Двое перевозчиков мигрантов были задержаны в центральной Боснии, они перевозили 12 беженцев из Ирака, Ирана и Пакистана.
Ещё один перевозчик был задержан на границе с Хорватией, он пытался вывезти из Боснии семерых мигрантов из Турции.
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