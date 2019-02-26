Сараево, 26 февраля, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Полиция Боснии и Герцеговины арестовала троих перевозчиков мигрантов, 26 февраля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Двое перевозчиков мигрантов были задержаны в центральной Боснии, они перевозили 12 беженцев из Ирака, Ирана и Пакистана.

Ещё один перевозчик был задержан на границе с Хорватией, он пытался вывезти из Боснии семерых мигрантов из Турции.

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