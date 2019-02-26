Москва, 26 февраля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Пользователи сервиса «Яндекс.Такси» в Москве сообщают о сбоях в работе приложения для заказа автомобилей вечером 26 февраля.

Marco Verch Яндекс Такси

Согласно сообщениям в социальных сетях, система могла некорректно отображать местоположение пользователей. Некоторые при попытке заказать машину получали сообщения «Не удается определить местоположение» или «Повторно заказать такси можно через 1 минуту».

По информации RNS, в пресс-службе «Яндекса» подтвердили наличие технических трудностей. Отмечается, что на данный момент работа сервиса возобновлена в штатном режиме. В компании принесли извинения клиентам за доставленные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, схожие сбои в работе приложений для заказа такси наблюдались в конце декабря. Тогда неполадки затронули клиентов «Яндекс.Такси», Gett, Uber и «Ситимобил» в Москве и Санкт-Петербурге.

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