Чикаго, США, 26 февраля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Музыканта и продюсера R Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) выпустили из тюрьмы Чикаго (штат Иллинойс, США) под залог $100 тыс., ожидать суда по делу о сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах он будет на свободе. Об этом 26 февраля сообщила газета The Guardian.

Allgamenab Ар Келли

Автора и исполнителя песен в жанре ритм-н-блюз арестовали 22 февраля 2019 года. По имеющейся информации, залог за него внесла 47-летняя женщина, проживающая в пригороде Чикаго. За несколько часов до его освобождения прошло судебное заседание, в ходе которого исполнителю было предъявлено обвинение. R Kelly не признал себя виновным, он мало что сказал судье, в основном за музыканта говорили адвокаты.

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Напомним, R Kelly обвинили в том, что он совершил сексуальное насилие в отношении четырех людей, в числе которых три несовершеннолетние девушки. Обвинение предполагает, что он совершил первое преступление ещё в 1998 году.