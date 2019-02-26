Москва, 23 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В России большинство работающих граждан ассоциирует свою работу с зеленым цветом. Он на первом месте у HR-менеджеров, администраторов, бухгалтеров, водителей, дизайнеров, приводит результаты опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

ИА REGNUM Женский труд

Также оттенки зеленого: цвета популярны у диспетчеров, инженеров, рабочих, кладовщиков, маркетологов, снабженцев, специалистов по продажам и работе с клиентами, операторов call-центров, продавцов, секретарей, учителей и экономистов.

Синим тонам отдают предпочтение системные администраторы и юристы, серебристые тона в приоритете у программистов, красные — у воспитателей, черные — у охранников, белые — у врачей и медицинских сестер.

Смешанные цветовые ассоциации — зеленые, красные и синие оттенки — совпадают у бухгалтеров, инженеров, юристов, менеджеров по продажам и продавцов, зеленые, синие, серебристые и черные тона - у квалифицированных рабочих и кладовщиков, белый и зеленый цвет - у медработников.

Опрос проведён 1–20 июня 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 586 населенных пунктах.