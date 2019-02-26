Тяньцзинь, Китай, 26 февраля, 2019, 20:14 — ИА Регнум. В китайском мегаполисе Тяньцзине в рамках совместного китайско-сингапурского проекта «экологического города» (эко-сити) расширяется мобильная сеть пятого поколения. К 2020 году к двум существующим базисным станциям будут добавлены еще десять, сообщает 26 февраля Синьхуа со ссылкой на информацию, предоставленную китайским телекоммуникационным оператором China Mobile.

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Эко-сити в Тяньцзине спроектирован в 2008 году и строится с целью улучшения охраны окружающей среды, сбережения ресурсов и достижения «общественной гармонии».

Кроме «экологического города», Китай и Сингапур совместно осуществляют на территории Поднебесной еще два крупных проекта — промышленный парк в городе Сучжоу восточной провинции Цзянсу и межправительственный проект в городе центрального подчинения Чунцин.