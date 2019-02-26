Вашингтон, 26 февраля, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Компания Boeing пригласила бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли в свой совет директоров, 26 февраля передает агентство Reuters.

South Carolina Governor Nikki Haley Никки Хейли

«Боинг выиграет от ее… дипломатического, правительственного и делового опыта», — заявил исполнительный директор Boeing Деннис Мюйленбург.

Кандидатура Хейли, экс-губернатора Северной Каролины и экс-посла США в ООН, должна быть утверждена акционерами Boeing 29 апреля.

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