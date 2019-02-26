Киев, 26 февраля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2019 года составил 11,93 млрд грн, сообщила сегодня, 26 февраля, украинская государственная казначейская служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Согласно данным ведомства, доходы госбюджета Украины в январе составили 54,55 млрд грн при плане 54,57 млрд грн; расходы за январь этого года составили 65,81 млрд грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что по данным Государственной казначейской службы, госбюджет Украины за 2018 год был выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн при утвержденном в законе о государственном бюджете уровне 94,1 млрд грн. Подводя итоги года, украинский премьер-министр Владимир Гройсман оценил ситуацию с дефицитом госбюджета оптимистично:

«Дефицит бюджета Украины в 2018 году снизился до 1,7% ВВП при плановом показателе в 2,4% ВВП. При этом бюджет страны в 2018 году вырос на 17% по сравнению с 2017 годом и в 1,5 раза — по сравнению с 2016 годом».

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины на 2019 определен в размере 89,989 млрд грн.