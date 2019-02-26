Минус 12 млрд гривен: На Украине подсчитали дефицит госбюджета в январе
Киев, 26 февраля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2019 года составил 11,93 млрд грн, сообщила сегодня, 26 февраля, украинская государственная казначейская служба.
Согласно данным ведомства, доходы госбюджета Украины в январе составили 54,55 млрд грн при плане 54,57 млрд грн; расходы за январь этого года составили 65,81 млрд грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что по данным Государственной казначейской службы, госбюджет Украины за 2018 год был выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн при утвержденном в законе о государственном бюджете уровне 94,1 млрд грн. Подводя итоги года, украинский премьер-министр Владимир Гройсман оценил ситуацию с дефицитом госбюджета оптимистично:
«Дефицит бюджета Украины в 2018 году снизился до 1,7% ВВП при плановом показателе в 2,4% ВВП. При этом бюджет страны в 2018 году вырос на 17% по сравнению с 2017 годом и в 1,5 раза — по сравнению с 2016 годом».
Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины на 2019 определен в размере 89,989 млрд грн.