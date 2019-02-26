Сеул, 26 февраля, 2019, 20:06 — ИА Регнум. В южнокорейской столице Сеуле прошел первый молодежный форум по проекту «Пояса и пути», в котором приняли участие более двух сотен молодых ученых из 78 стран мира, сообщает 26 февраля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Принявший участие в мероприятии советник-посланник посольства КНР в Южной Корее Цзинь Яньгуан отметил в своем вступительном слове важность стремления от теории к практике и от планов к реальности. «Пояс и путь», по его словам, сближает народы, делая все более реальной перспективу формирования сообщества единой судьбы человечества. Важнейшая роль в решении данного круга инфраструктурных и гуманитарных вопросов, как считают в Китае, принадлежит молодежи, которая, развивая научные и культурные обмены, становится проводником идей международной дружбы и сотрудничества.

Генеральный секретарь Секретариата сотрудничества КНР, Японии и Южной Кореи Ли Чон Хен выразил надежду, что «Пояс и путь» создаст предпосылки для трехстороннего сближения Пекина, Токио и Сеула, которые совместно разработают и проведут в жизнь планы всестороннего сотрудничества.

Форум был проведен Китайско-корейской ассоциацией культурных обменов и Южнокорейским исследовательским институтом инициативы «Пояса и пути».