Челябинск, 26 февраля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. В Челябинске после выявленных проблем с очисткой улиц и дворов от снега изменят систему взаимоотношений подрядчиков и руководства районов города. Об этом заявил мэр Владимир Елистратов, сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

Cheladmin.ru Уборка снега

Градоначальник признал, что и его очень не устраивает качество очистки города от снега. Но, по его словам, выводы сделаны. Число комплексных бригад и дворников увеличено, соответственно, возрос и объём вывоза снега. А после нагоняя, который городским чиновникам устроил губернатор Борис Дубровский, будет изменена и схема взаимоотношений чиновников и подрядчиков.

«Мы уже работаем над внесением корректировок, например, в контрактах будет четче прописан фронт работ», — заявил Владимир Елистратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже месяц с небольшим в Челябинске остаётся актуальной проблема с уборкой и вывозом снега. В конце прошедшей недели за ситуацию взялся губернатор, который потребовал от мэрии обеспечить очистку города от снежных завалов.