Пекин, 26 февраля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Государственный надзорный комитет КНР завершил расследование по делу экс-заместителя председателя пекинского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ли Шисяна. И передал его в органы прокуратуры для предъявления обвинения во взяточничестве, информирует 26 февраля Синьхуа со ссылкой на сообщение Верховного народной прокуратуры КНР.

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В соответствии с законами КНР, прокуратура выдала ордер на арест подозреваемого, который до недавнего времени также являлся заместителем секретаря партгруппы руководства НПКСК китайской столицы.