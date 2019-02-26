Тегеран, 26 февраля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани отказался принять отставку министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, 26 февраля передает агентство Reuters.

U.S. Mission Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф

О своем решении иранский президент сообщил также, как заявил о своей отставке Зариф — Рухани написал пост в соцсети Instagram.

МИД Ирана отказался раскрыть причину отставки, которой днем ранее добивался его руководитель.

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