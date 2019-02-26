Москва, 26 февраля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В Московском регионе в предстоящие выходные дни, 2 и 3 марта, «ударят январские морозы», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В субботу минимальная температура −9…−14°С, после полудня -5…-10 °C. В воскресенье ночами ударят морозы до −15…−20°С», — приводит его слова РИА «Новости».

Таким образом, отметил специалист, «про весну вообще говорить рано».

По словам Тишковца, температура воздуха в первые дни марта будет на 5−7 градусов ниже климатической нормы. При этом в столичный регион вернутся сильные снегопады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре заявили, что климатическая весна в России наступит во второй половине марта.