Филадельфия, США, 26 февраля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В течение последних часов трансферного окна «Предаторз» проявляли особенную активность на рынке, произведя несколько громких сделок. Одним из таких трансферов стал переход Уэйна Симмондса из «Флайерз». Как сообщает официальный инсайдер лиги, «Предаторз» в качестве компенсации за форварда «Флайерз» лишились Райана Хартмана, годом ранее пришедшего из «Чикаго», и пика 4-го раунда драфта НХЛ.

Bridget Samuels Уэйн Симмондс

Согласно условиям сделки право выбора на драфте из 4-го раунда может превратиться в 3-ий раунд, в случае если «хищники» пройдут во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли.

30-летний вингер провёл 62 матча в «регулярке» за «Флайерз», заработав 27 (16+11) очков с отрицателем показатели полезности «-20».

В 2007 году игрок был выбран на драфте «Лос-Анджелес Кингз» под общим 61-м номером и с того отличился 471 (242+229) результативным баллом в 824 встречей.