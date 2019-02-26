Москва, 26 февраля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Официальный представитель автомобильных марок Fiat, Jeep и Chrysler на российском рынке объявил об отзыве 802 транспортных средств из-за выявленных дефектов, сообщает 26 февраля пресс-служба Росстандарта.

wilkernet Fiat

В частности, отзыву подлежат 743 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных с апреля 2010 года. Причиной отзыва названо возможное разрушение газогенератора фронтальной подушки безопасности переднего пассажира из-за избыточного внутреннего давления при обычном срабатывании подушек. Сообщается, что данная неисправность наиболее вероятна на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности.

Также отзываются 58 автомобилей Crysler Pacifica, реализованных с июля 2017 года. Отмечается, что доступ к механизму аварийной разблокировки АКП на этих авто может осуществляться путём снятия кнопки (заглушки) без использования отвёртки или подобных инструментов, и если заглушка случайно вытягивается наружу, автомобиль может неожиданно начать движение.

Кроме этого, отзывается один автомобиль Fiat Ducato, реализованный в январе 2019 года. Причиной отзыва названо возможное соприкосновение между трубопроводами подачи и возврата топлива.

Сообщается, что необходимые ремонтные работы на отзываемых транспортных средствам будут проведены бесплатно для автовладельцев.