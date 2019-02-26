Сана, 26 февраля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН Мартин Гриффитс в очередной раз прибыл в Йемен из-за сложной ситуации в порту Ходейда, 26 февраля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Сообщается, что Гриффитс уже провел переговоры в Сане с лидером хуситов Абдул-Малеком аль-Хуси.

Стороны конфликта в Йемене ещё в декабре 2018 года договорились о прекращении огня и выводе войск из Ходейды, однако соглашение пока не исполняется.

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