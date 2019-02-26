Апастовский район, Татарстан, 26 февраля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Автомобиль скорой помощи в Татарии не смог проехать до заваленного снегом дома женщины, которая нуждалась в госпитализации. До машины ее довезли в ковше трактора. Инцидент обсуждается в одном из сообществ в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

«Для женщины в ковше экскаватора постелили мягкую ветошь, и таким образом ее госпитализировали», — написал пользователь, который выложил фотографию.

По данным министерства здравоохранения Татарии, это произошло в селе Биябаш Апастовского района. Женщина в возрасте 66 лет, врач диагностировал «гипертонический криз». Необходима была срочная госпитализация, и фельдшер обратился за помощью к трактористу, сообщает РИА Новости.

«При этом проживала она в доме на краю деревни, куда дорога еще не была расчищена от прошедшего снегопада», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время женщина находится в Апастовской ЦРБ, ее состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом в соцсетях появилось видео о том, как вахтовиков в Республике Коми переправляют через реку в ковше двух экскаваторов.

Группа вахтовиков ждет на одном берегу реки, затем группами по два-три человека садятся в ковш одного экскаватора, который довозит их до середины реки, где они пересаживаются в ковш другого экскаватора.

Причем видео было снято еще в 2012 году.