Челябинск, 26 февраля, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Новый глава Челябинска Владимир Елистратов не намерен производить серьёзных кадровых изменений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Cheladmin.ru Владимир Елистратов

По словам градоначальника, в данный момент перед ним стоят совсем другие задачи. Среди них значится качественная и своевременная уборка снега и мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Елистратов был избран мэром города 26 февраля на заседании городской думы. Ему отдал голоса 41 депутат, ещё один проголосовал против.

В качестве временно исполняющего обязанности градоначальника он был с ноября.