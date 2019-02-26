Москва, 26 февраля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Российские спецслужбы должны проверить сообщения украинских СМИ о контрабанде оружия и запчастей военной техники из РФ на Украину. Предпринять такие действия призвал депутат Государственной думы Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Нашим спецслужбам надо с этим разбираться. Танки, конечно, не поставлялись. Но даже если поставлялись запчасти, то надо разбираться. Если это не фейк, надо сажать. Наши не должны поставлять туда военные запчасти, которые стреляют по нашим соотечественникам на востоке Украины», — рассказал Калашников.

Также депутат сообщил, что намерен отправить запросы на оборонные предприятия, чтобы выяснить, поставлялось на Украину оружие или нет. Кроме того, Калашников не исключил, что будет проведено парламентское расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине разгорается грандиозный скандал: Петра Порошенко и его команду уличили в закупке старых запасных частей для военной техники и оружия в России. Затем киевские власти продавали оружие своей армии с наценкой, за счет чего получали немалые прибыли. Ряд других кандидатов в президенты Украины и депутаты Верховной рады потребовали импичмента Порошенко.