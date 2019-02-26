Киев, 26 февраля, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Украины заявляет, что уже включило в школьную программу для 11-х классов по истории Украины тему по созданию т.н. «Православной церкви Украины» (ПЦУ) и предоставлению томоса об автокефалии. Причем изучение этой темы начнется уже в нынешнем учебном году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Соответствующее заявление ведомства обнародовано сегодня, 26 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В украинском минобразования отмечают, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов. Кроме того, подчеркивает ведомство, эта тема будет внесена в программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины.

Вместе с тем 23 февраля директор департамента по делам религий министерства культуры Украины Андрей Юраш дал понять, что переход приходов канонической Украинской православной церкви в т.н. ПЦУ идет не такими темпами, как хотелось бы властям.

«На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных процессов изменения подчинения из УПЦ в ПЦУ (из примерно 12 тыс. приходов — ред.), где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Я имею в виду, пока не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины», — заявил Юраш, которого цитирует «5 канал».

Чиновник также заявил, что процесс смены церковной юрисдикции «сдерживается умышленно», правда, не уточнил, кем именно.

«Но я уверен, что процесс сдерживается искусственно, и в ближайшие месяцы, думаю, будем иметь гораздо более динамичные тенденции», — подчеркнул он.

Собственно в УПЦ статистика иная: как заявил архиепископ УПЦ Климент (Вечеря), из 12 тысяч приходов канонической церкви в ПЦУ перешли добровольно лишь 36 общин, еще несколько десятков общин захватили, по выражению священника, «рейдерским методом».

Сегодня же, 26 февраля, Синод Русской православной церкви в особом порядке рассмотрел ситуацию на Украине и принял специальное заявление. В частности, Священный синод РПЦ призвал украинские власти «прекратить гонения против собственных граждан, не желающих присоединиться к расколу», а также обратил внимание мирового сообщества на вопиющие факты нарушения прав человека и грубое вмешательство государства в дела церкви. Синод заявил, что государственные власти этой страны поставили своей целью ликвидацию Украинской православной церкви.