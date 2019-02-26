Ставрополь, 26 февраля, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Силовики провели обыски у бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Руслана Казанокова. Оперативно-следственные мероприятия прошли у него дома, а также в Ставрополе — по месту работы в Федеральном казенном учреждении «Налог-Сервис» по СКФО, которое он в настоящее время возглавляет, пишет РБК.

Kchr.ru Руслан Казаноков

По данным издания, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — советника гендиректора «Газпром межрегионгаз».

Во время обысков Руслан Казаноков находился на рабочем месте. По данным источников агентства, он был близок к семье Арашуковых.

Напомним, Руслан Казаноков возглавил правительство Карачаево-Черкесии 8 сентября 2016 года. Его кандидатуру внес на рассмотрение депутатов парламента глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. До этого Казаноков занимал должность руководителя управления федеральной налоговой службы по КЧР. В 2016 году он «вернулся» в УФНС. Отметим, что пост премьер-министра он занимал дважды. До назначения главой УФНС в 2005 году он с 2003 года работал в должности председателя правительства региона.

В конце 2017 года было создано окружное отделение ФКУ «Налог-сервис» в Ставрополе. Его и возглавил советник руководителя УФНС по КЧР Руслан Казаноков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 февраля, в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа были проведены обыски в связи с расследованием уголовного дела Арашуковых. Их обвиняют в создании преступного сообщества, при помощи которого им удалось похитить газа у ПАО «Газпром» более 30 млрд рублей. Обыски проводились по 70 адресам в 22 населенных пунктах Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края.

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В числе лиц, к которым пришли силовики, были и высокопоставленные сотрудники правоохранительных структур, в том числе первый заместитель руководителя следственного управления Казбек Булатов, его заместитель Арсен Езаов, заместитель руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Руслан Кочкаров и подчиненный ему следователь Филиппов А. А, а также заместитель министра — начальник полиции МВД по Карачаево-Черкесской Республике Ансар Боташев, начальник ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике Тимур Бетуганов, заместитель руководителя СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов, заместитель руководителя СКР в Дагестане Марат Огузов.