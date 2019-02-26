Тамбов, 26 февраля, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2019 году планируется заложить 624 гектара плодовых садов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Активная работа по закладке плодовых садов ведется на Тамбовщине уже несколько лет. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в целях получения высокого урожая ставит задачи не только увеличивать площади закладки плодовых и ягодных садов, но и применять интенсивные технологии.

В последние несколько лет садоводы региона ведут активную работу по замене старых непродуктивных садов на новые высокодоходные насаждения с использованием современных сортов, подвоев и технологий.

Благодаря такой работе валовой сбор плодов и ягод в сельхозпредприятиях региона в 2018 году, по предварительным данным, составил более 20 тыс. тонн, что почти в 2,5 раза превышает показатель 2017 года.

При закладке новых садов делается акцент на развитии интенсивного садоводства. Так, в 2018 году было заложено 665 гектаров садов, из которых около 500 гектаров — интенсивный сад.

Господдержка здесь играет определяющую роль. Объем субсидий из федерального и областного бюджетов в 2018 году составил 334 млн рублей. Средства направлены сельхозпроизводителям на раскорчевку, закладку, уход за садами.

Отметим, что в Тамбовской области за последние 5 лет заложено более 3 тыс. гектаров садов, 92% садов — яблоневые. Ежегодно увеличиваются и площади ягодных садов. Здесь выращивают малину, клубнику, ежевику.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент РАН Александр Сергеев в ходе своего рабочего визита в Тамбовскую область поддержал проект губернатора Александра Никитина по развитию садоводства в регионе.

Сергеев высоко оценил деятельность региональной власти, направленную на развитие садоводства. Важно, что при закладке садов используются современные подходы. В итоге садоводство сегодня становится высокотехнологичной отраслью, аккумулирующей лучшие разработки отечественных ученых. Символично, что качественные изменения происходят на территории, которая связана с именем выдающегося русского ученого-селекционера Ивана Мичурина.