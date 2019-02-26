Пекин, 26 февраля, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Закон Китайской Народной Республики «О национальной разведке» вступил в силу в 2017 году. В данном нормативном правовом акте есть весьма интересные статьи, положения которых надо бы знать и российским гражданам, и российским учреждениям и компаниям, ведущим какие-либо дела с гражданами Китая и китайскими компаниями и учреждениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Статья 7 закона КНР «О национальной разведке» гласит, что «любая организация или гражданин должны поддерживать, помогать и сотрудничать с государственной разведкой в соответствии с законом».

Статья 14 закона КНР «О национальной разведке», в свою очередь, наделяет спецслужбы полномочиями настаивать на такой поддержке: «государственные разведывательные органы при законном проведении разведывательной работы могут требовать от соответствующих органов, организаций или граждан предоставления необходимой поддержки, помощи и сотрудничества».

Таким образом, все один миллиард четыреста миллионов граждан Китая и все китайские компании обязаны сотрудничать с китайской разведкой. И речь в данном случае идет именно об обязанности, установленной законом, а не о праве или желании.