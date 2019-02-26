Саранск, 26 февраля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Стадион «Мордовия Арена» вошел в число финалистов конкурса на звания лучших футбольных арен мира, которые введены в эксплуатацию в 2018 году. Лучший стадион могут поддержать пользователи по всему миру на портале StadiumDB.com.

Wsports.top Стадион «Мордовия Арена»

«Для нас это очень приятная новость. Вхождение в десятку лучших спортивных арен мира по итогам 2018 года — это очень большое достижение», — прокомментировал глава Мордовии Владимир Волков.

По словам главы республики, эксперты оценивают стадионы по многим параметрам. Это и качество произведенных работ, архитектура, удобство расположения в городе, комфорт для игроков и зрителей.

«На стадионе «Мордовия Арена» были успешно проведены матчи чемпионата мира по футболу, думаю, этот факт также учитывался», — полагает глава Мордовии.

Экспертное жюри уже оценило все 27 стадионов участников конкурса — теперь команда экспертов даст подробную оценку, которая будет основа на трех показателях: архитектурная ценность, функциональность и инновационность. Таким образом, по результатам конкурса своего победителя определит жюри, также фаворита выберут интернет-пользователи, будут определены две награды. Голосование продолжится до 3 марта.

В список финалистов вошли кроме стадиона в Мордовии, следующие представители России — «Ростов Арена», «Самара Арена» и «Волгоград Арена». Также в топ-10 вошли два стадиона в Венгрии, два китайских футбольных стадиона и арены в Турции и Австралии.

Немного не дотянули до финала стадион «Нижний Новгород», «Динамо» в Минске, Banc of California Stadium (Лос-Анджелес) и Generali Arena (Прага).

Отметим, все российские участники конкурса были построены в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018.

Wsports.top Стадион «Мордовия Арена»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стадион «Мордовия Арена» построен на правом берегу реки Инсар. Помимо матчей чемпионата мира по футболу в будущем арена будет использоваться для матчей международного уровня и чемпионата России. Вместимость стадиона составляет 45 тыс. зрителей, в режиме «наследие» — 30 тыс. мест. Стоимость строительства объекта после корректировки проекта, проведенной в июле 2016 года, составила 15,8 млрд рублей.

8 июня на стадионе в Саранске сборные команды России и Сан-Марино проведут матч в рамках отбора на Евро-2020.