Брюссель, 26 февраля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Чиновники Евросоюза готовы рассмотреть отсрочку Brexit — в случае, если Великобритания запросит продление переговоров, 26 февраля передает агентство Reuters.

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«Если будет подан запрос об отсрочке даты Brexit, это будет расценено положительно… Получить продление на пару месяцев будет относительно просто», — заявил агентству высокопоставленный представитель Брюсселя.

Представитель Евросоюза также отметил, что ему «приятно видеть, что в Британии звучат рациональные аргументы».

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