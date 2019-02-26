Москва, 26 февраля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» скорректировала расписание авиарейсов на 26 и 27 февраля в связи с закрытием взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево» из-за ЧП с самолётом Jet Air Group, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса. Шереметьево

В частности, на 26 февраля отменено 15 парных рейсов из «Шереметьево» в Архангельск, Ставрополь, Челябинск, а также в Брюссель, Мюнхен, Прагу, Будапешт, Софию, Афины и другие европейские города.

Кроме этого, изменено время вылета и прибытия ещё трёх десятков различных авиарейсов в «Шереметьево», запланированных на ближайшие двое суток.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в аэропорту «Шереметьево» самолёт «Гольфстрим», выполнявший частный рейс Баку — Москва, при посадке выкатился за пределы полосы. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.