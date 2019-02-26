Пекин, 26 февраля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Журнал The Diplomat опубликовал статью с названием «Почему Китай может поддержать смену режима в Венесуэле». Издание утверждает, что с 2009 года Китай занимает более гибкую позицию в отношении смены режимов в различных странах. КНР уже подходит к подобным ситуациям прагматично, без применения идеологических догм.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Автор статьи считает, что китайское правительство заинтересовано в сотрудничестве с эффективным и готовым к сотрудничеству правительством для продолжения своей торговли и инвестиций.

В публикации изложена позиция по отношению к Китаю Хуана Гуайдо, провозгласившего себя и.о. президентом Венесуэлы. В своем интервью газете South China Morning Post 2 февраля Гуайдо заверил Пекин, что все сделки, которые были подписаны в соответствии с верховенством права, будут выполнены, и призвал Китай задуматься о своих экономических интересах. В частности, он сказал: «Китай стал свидетелем разграбления наших государственных ресурсов правительством Мадуро. Его проекты развития в Венесуэле также пострадали и сократились из-за коррупции в правительстве и дефолта по долгам».

В тот же день, когда было опубликовано интервью Хуано Гуайдо, пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что «китайская сторона находится в тесной связи со всеми сторонами по различным направлениям ситуации в Венесуэле». Министерство далее отметило, что «поддерживая принцип равенства, взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и общего развития, Китай будет продолжать наращивать сотрудничество с Венесуэлой в различных областях».

Издание утверждает, что в последнее время уровень взаимовыгодного сотрудничества Китая с правительством Николаса Мадуро сильно упал. Китай прекратил инвестиции в Венесуэлу в течение последних трех лет.

До сих пор поддержка Николаса Мадуро Китаем опиралась на экономические причины, в том числе на перспективы поставок энергоносителей и почти 60 миллиардов долларов китайских инвестиций в Венесуэлу через соглашения «нефть в кредит».

Следует заметить, что данная статья в The Diplomat оставляет двойственное впечатление. Автору статьи очень хотелось бы, чтобы Китай поддержал смену режима в Венесуэле.

Однако китайское руководство не может не учитывать тот факт, что Хуан Гуайдо — это ставленник США и фигура несамостоятельная. Кроме того, при реальной смене власти новому «демократическому» правительству будут нужны деньги. Поэтому обхаживание Китая со стороны оппозиции может быть вызвано желанием США оплатить смену режима в Венесуэле китайскими деньгами.