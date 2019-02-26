Москва, 26 февраля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев до 1 мая ждет от губернаторов предложений по увеличению видов доходов населения. Соответствующее распоряжение Медведева опубликовано на сайте правительства.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Документ рекомендует высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ «провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения».

Следует результаты анализа представить в Минтруд и Минэкономразвития.

Срок установлен — до 1 мая 2019 года.

В свою очередь МЭР и Минтруд должны в течение месяца — до 1 июня 2019 года — обобщить информацию, полученную от 85 регионов, и при необходимости представить предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации.

Поручение дано по итогам экономического форума в Сочи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, почти 19 млн жителей России находятся в настоящее время за чертой бедности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля.