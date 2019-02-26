Регионы должны до 1 мая найти резервы по увеличению видов доходов жителей
Москва, 26 февраля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев до 1 мая ждет от губернаторов предложений по увеличению видов доходов населения. Соответствующее распоряжение Медведева опубликовано на сайте правительства.
Документ рекомендует высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ «провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения».
Следует результаты анализа представить в Минтруд и Минэкономразвития.
Срок установлен — до 1 мая 2019 года.
В свою очередь МЭР и Минтруд должны в течение месяца — до 1 июня 2019 года — обобщить информацию, полученную от 85 регионов, и при необходимости представить предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации.
Поручение дано по итогам экономического форума в Сочи.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, почти 19 млн жителей России находятся в настоящее время за чертой бедности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля.