Волгоград, 26 февраля, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области жители Котельниковского района собираются провести митинг, чтобы привлечь внимание к делу об убийстве стада беременных коров, сообщил портал V1.RU.

Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

Летом 2018 года неизвестные расстреляли беременных коров, которые паслись на лугу, из-за которого у местных жителей ранее возникли разногласия с арендатором-агрохолдингом. Пять животных были убиты на месте, одну корову пришлось забить после тяжёлого ранения, ещё одну отправили на лечение. Было возбуждено уголовное дело, и владельцам животных пообещали, что виновные будут наказаны уже до конца года.

Однако адвокат пострадавших Ольга Панфёрова заявила, что дело затягивают намеренно, свидетельские показания игнорируют, а пострадавших запугали и заставили подписать непонятные им документы. Жалобы на расследование, по её словам, направлены в областную и Генеральную прокуратуры. Митинг пострадавшие собираются устроить, чтобы выразить недовольство работой правоохранительных органов и не дать делу «потеряться». Мероприятие разрешили провести 3 марта перед театром «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе.