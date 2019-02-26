Москва, 26 февраля, 2019, 18:45 — ИА Регнум. «Неважно, что дарить, главное — внимание!» — так говорят большинство женщин, когда речь идет о подарках. Тем не менее после Нового года и 14 февраля — Дня всех влюбленных, мужчинам вновь приходится ломать голову над тем, что же подарить прекрасной половине человечества помимо цветов, чтобы не повториться, но при этом чтобы было оригинально и недорого.

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Не секрет, что накануне 8 марта цены на цветы и конфеты взлетают, а в ресторанах и домах отдыха уже нет свободных мест для брони. Здесь на помощь приходят: либо подготовка подарка заранее к празднику, либо практичные подарки — например, купоны на услуги в сфере красоты или spa.

Примечательно, что сами женщины любят такие подарки — по статистике, в 2018 году с 23 февраля по 8 марта основными покупателями купонов являлись женщины в возрасте от 25 до 34 лет, которые выбирали подарки подругам, коллегам или маме. Аналитики компании «Биглион» отмечают, что рост продаж товаров и услуг наблюдался в сферах индустрии красоты, отдыха и развлечений сразу после 23 февраля. Спрос на подарки к 23 февраля и 8 марта в 2018 году вырос примерно на 14%.

Если раньше можно было говорить, что в России негде качественно отдохнуть, то сегодня это не так. Как показывает практика, сервис в отечественных домах отдыха и в отелях на высоком уровне. Вдали от городской суеты можно не только свежим воздухом подышать, но и здоровье поправить, а также «навести красоту» — ведь услуги косметологии, массажа и спа-процедур есть в каждом отеле. С помощью купонов можно со скидкой до 60% забронировать размещение и отправиться в Москву и область, Санкт-Петербург и область, в Карелию, на Селигер, по Золотому кольцу, отправиться на Юг России, в Крым и Абхазию.

Учитывая, что большой популярностью у прекрасной половины человечества всегда пользуются услуги по красоте — маникюр, педикюр, уход за волосами, лицом и телом, вы не прогадаете с подарком, если подарите сертификат именно на эти услуги. Стоит также отметить, что женщинам придется по душе приглашение на фотосессию. Да и какая женщина не хотела стать певицей? Порадуйте любимых, пригласив их в караоке-бар. Этот подарок они запомнят надолго.

По данным аналитиков «Биглион», накануне 8 марта в прошлом году продажи сладостей увеличились на 390%, цветов — на 161%, а продажи купонов на романтические фотосессии возрастали на 58% в феврале и на 40% в марте. Кроме максимально растущих категорий, популярными подарками в период праздников оказались так называемые «впечатления».