Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Недобросовестные чиновники и сотрудники жилищно-коммунальной сферы не имеют шансов ввести в заблуждение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, поскольку он изнутри знает городское хозяйство и все его особенности. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Матвейчев, член Экспертного совета «Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ).

Александр Беглов

Во вторник, 26 февраля, стало известно, что Александр Беглов посмотрел расследование тележурналистов о причинах плохой уборки снега в Петербурге и дал поручение контрольному управлению Смольного провести проверку изложенных журналистами фактов.

«Этим вопросом должны заняться как правоохранительные органы, мы создали соответствующую комиссию, и контрольное управление правительства Санкт-Петербурга будет плотно над этой темой работать», — пообещал Беглов.

Собеседник агентства уверен, что у Беглова получится докопаться до истинных причин проблем с уборкой города, потому что он не понаслышке знает об управлении хозяйством Петербурга.

«Если тот или иной глава региона приходит на свой пост, например, из финансовой сферы или какой-то другой, представители сферы ЖКХ любят таких губернаторов водить вокруг пальца — мол, он «на земле» всё равно ничего не понимает, занимается большими проектами, а мы тут у себя на дворниках «сэкономим», где-то на технике «сэкономим», где то еще… С Бегловым такие вещи не проходят и не пройдут. Он отнесся к результатам журналистского расследования серьезно, дал указание разобраться, и если всё это подтвердится, я думаю, головы полетят», — прокомментировал ситуацию Олег Матвейчев.

Эксперт напомнил, что в Петербурге этой зимой действительно выпало аномально большое количество снега (159 см на 25 февраля 2019 г. — прим. ред.).

«Но это не означает, что можно сокращать дворников, не ремонтировать технику или держать ее по гаражам и стоянкам, вместо того, чтобы убирать с ее помощью снег. Жесткая реакция Александра Беглова совершенно естественна. Петербургским чиновникам пора привыкать, что так, как раньше было, больше не будет. И свои делишки обделывать не получится.

Беглов — это человек, обеими ногами стоящий на земле. И он будет по этой земле ходить и, извиняюсь, нос в каждую щель совать — и каждого «крота» найдет», — уверен Олег Матвейчев.

Добавим, что, по словам врио губернатора Александра Беглова, правительству Санкт-Петербурга «даны жесткие указания по поводу приобретения техники, приобретения средств малой механизации для уборки дворов». Кроме того, проводится проверка по поводу качества уборки городских улиц и наличия дворников, которые обязаны были убирать дворы: по документам их должно было быть вдвое больше, чем оказалось в наличии.

По состоянию на 25 февраля, от снега и наледи очищены более 90% улиц Санкт-Петербурга и 75% городских дворов. Такие цифры назвал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.