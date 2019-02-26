Курган, 26 февраля, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Следователи Кургана проверяют на достоверность информацию о младенце, который чуть не задохнулся от прописанных врачом эфирных капель. Инцидент был описан в группе «Чёрный список. Курган», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Ребёнок

Мать двухмесячного мальчика сообщает в паблике, что у него были проблемы с глазами и ему необходимо было делать промывание.

«Также с рождения он «подхрюкивал» носиком. Наш офтальмолог посоветовала сходить на консультацию к лору, объяснив тем, что глаза и нос тесно связаны. И если есть проблемы с носом, то в нашем случае эти проблемы могут переходить на глаза», — поясняет молодая женщина.

Лор поставила диагноз ребёнку «ринит», сообщает женщина. Кроме того, врач взяла бакпосев на стафилококк.

«Пока не пришел результат анализа, прописала лечение: деринат по 1 капле 3 раза в день; масло туи и витаон бэби в пропорции 1:1 по 2−3 капли 3 раза в день капать месяц. Всё купив, развела в прописанных дозах масло туи и витаон бэби. Закапала по 3 капли в каждую ноздрю… И тут началось! Ребёнок покраснел, пошла пена изо рта, начал задыхаться, начались выраженные спазмы живота», — сообщает женщина.

В итоге ребёнок попал в больницу, где врачи заявили, что у него нет ринита, а есть обычная физиологическая заложенность, что является нормой у детей до шести месяцев. И вообще младенец мог погибнуть, так как эфирные масла, каковым является масло туи, не рекомендуется применять детям до 12 лет.

«Обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.