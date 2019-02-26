Анкара, 26 февраля, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике лидеров стран Евросоюза, принявших участие в саммите ЕС-ЛАГ в Шарм-эль-Шейхе — через несколько дней после казни в Египте девятерых исламистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Можете ли вы говорить о правах человека?» — обратился Эрдоган к европейским лидерам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси на саммите ЛАГ-ЕС призвал европейских лидеров «уважать ценности» его народа и не пытаться кого-то «учить гуманности».

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