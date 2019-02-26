Кострома, 26 февраля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Костромские власти обещают ликвидировать очередь в детские сады региона к 2021 году, сообщает ГТРК «Кострома». Такой срок был озвучен специалистами Департамента образования на еженедельном совещании при губернаторе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

На данный момент дошкольные образовательные учреждения посещают 37 тысяч детей, 11 тысяч — большинство из которых живут в Костроме и Костромском районе — ждут своих мест. За последние 6 лет в области было создано 4,5 тысячи дополнительных мест для детей. В 27 районах очередь в детские сады полностью ликвидирована.

Отметим, что до конца текущего года в Костроме откроют 3 новых детских сада:

На 220 мест — в микрорайоне Венеция;

На 280 мест — на улице Профсоюзной;

На 280 мест — на улице Санаторной.

Также с 1 сентября в Волгореченске обещают открыть пилотный проект детского сада для грудничков. На данный момент создается первая группа на 10 мест, принимать в которую планируется с 2-месячного возраста.

«Проработана детальная дорожная карта, необходимые согласования с Роспотребнадзором уже проведены. Разрабатывается проектно-сметная документация по перестройке площадей, т. к там необходимы будут там и комнаты для кормления для мам, и комоды со специальными пеленальными столами. И дополнительные коляски. Вот эти все вопросы прорабатываются. И если этот опыт будет успешен, мы будем распространять его и на другие муниципальные образования», — отмечает директор областного Департамента образования Илья Морозов.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области дети до полутора лет полностью обеспечены местами в детских садах в 28 районах региона. Детей с 1 года до 1 года 4 месяцев принимают в детские сады в Буе, Галиче, Волгореченске, Вохомском, Галичском, Кологривском, Нерехтском, Октябрьском, Судиславском, Сусанинском районах. С полутора лет малышей принимают в детские сады Мантурова, Шарьи, Антроповского, Буйского, Кадыйского, Красносельского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Нейского, Островского, Павинского, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, Чухломского, Шарьинского районов.

Справка ИА REGNUM. В Костромской области действует 239 детских садов, в том числе три частных. В них обучаются 530 детей. С 2012 года в регионе открыты 10 новых детских садов, еще 8 — реконструированы.