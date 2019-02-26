В Костроме откроют три детсада
Кострома, 26 февраля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Костромские власти обещают ликвидировать очередь в детские сады региона к 2021 году, сообщает ГТРК «Кострома». Такой срок был озвучен специалистами Департамента образования на еженедельном совещании при губернаторе.
На данный момент дошкольные образовательные учреждения посещают 37 тысяч детей, 11 тысяч — большинство из которых живут в Костроме и Костромском районе — ждут своих мест. За последние 6 лет в области было создано 4,5 тысячи дополнительных мест для детей. В 27 районах очередь в детские сады полностью ликвидирована.
Отметим, что до конца текущего года в Костроме откроют 3 новых детских сада:
На 220 мест — в микрорайоне Венеция;
На 280 мест — на улице Профсоюзной;
На 280 мест — на улице Санаторной.
Также с 1 сентября в Волгореченске обещают открыть пилотный проект детского сада для грудничков. На данный момент создается первая группа на 10 мест, принимать в которую планируется с 2-месячного возраста.
«Проработана детальная дорожная карта, необходимые согласования с Роспотребнадзором уже проведены. Разрабатывается проектно-сметная документация по перестройке площадей, т. к там необходимы будут там и комнаты для кормления для мам, и комоды со специальными пеленальными столами. И дополнительные коляски. Вот эти все вопросы прорабатываются. И если этот опыт будет успешен, мы будем распространять его и на другие муниципальные образования», — отмечает директор областного Департамента образования Илья Морозов.
ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области дети до полутора лет полностью обеспечены местами в детских садах в 28 районах региона. Детей с 1 года до 1 года 4 месяцев принимают в детские сады в Буе, Галиче, Волгореченске, Вохомском, Галичском, Кологривском, Нерехтском, Октябрьском, Судиславском, Сусанинском районах. С полутора лет малышей принимают в детские сады Мантурова, Шарьи, Антроповского, Буйского, Кадыйского, Красносельского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Нейского, Островского, Павинского, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, Чухломского, Шарьинского районов.
Справка ИА REGNUM. В Костромской области действует 239 детских садов, в том числе три частных. В них обучаются 530 детей. С 2012 года в регионе открыты 10 новых детских садов, еще 8 — реконструированы.