Львов, Украина, 26 февраля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Львовщина активизирует сотрудничество с Белоруссией, руководство которой уверено, что Украина идёт в правильном направлении. Об этом было заявлено сегодня, 26 февраля, в ходе переговоров во Львове с официальной делегацией из Белоруссии, сообщает пресс-служба Львовской областной администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Мы заинтересованы не только в экономическом сотрудничестве, но и политических отношениях. Украина — братская страна и наш сосед. Вы идете в правильном направлении. Украина с точки зрения экспорта является для нас вторым партнёром, и мы готовы и далее сотрудничать», — сказал замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко в ходе переговоров с зампредом Львовской обладминистрации Романом Филипповым.

Глава Львовской области отметил, что Львовщина желает развивать сотрудничество с регионами Белоруссии в промышленной и туристской сферах в контексте реализации совместных проектов в рамках программы «Польша — Белоруссия — Украина». Практические вопросы были обсуждены в ходе пятого заседания украинско-белорусской рабочей группы по вопросам взаимной торговли.

Напомним, в начале 2014 года Александр Лукашенко одним из первых поддержал мятежников, захвативших власть в ходе государственного переворота на Украине. Он пообещал им поддержку «по всем направлениям» и таковая оказывается до сих пор.

Также напомним, что власти Белоруссии переняли и внедрили опыт украинских националистов. На протяжении последних лет в другой части Союзного государства средства налогоплательщиков тратятся на заимствованный у западных украинцев культ «вышиванки» — важнейшего символа этнического национализма, противопоставляющего себя общерусскому единству.