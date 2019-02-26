Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В Ростовской области распахнёт двери первый в России молодежный лунный космопарк «Селен». Он расположен на базе донского филиала Центра тренажеростроения и подготовки космонавтов в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 февраля.

Donland.ru Космопарк «Селен»

«Донские учащиеся смогут изучать астрономию на практике: управлять взлетно-посадочным кораблем, работать на космической станции. Ребята не только получат новые знания, но и увидят, насколько интересна профессия инженера», — считает министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Юные любители космоса смогут совершить виртуальное путешествие до Луны и обратно. Для этого есть всё необходимое: мобильный планетарий, взлетно-посадочный корабль, интерактивный «Марсоход» и «Космический мотоцикл».

Также школьники смогут посетить виртуальную Международную космическую станцию.