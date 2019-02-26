Симферополь, 26 февраля, 2019, 17:55 — ИА Регнум. С 2014 года более 200 чиновников Крыма были привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупционные действия. Об этом 26 февраля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, выступая в Госсовете РК с отчётом об итогах работы за год.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«За пять лет комитетом Совета министров по борьбе с коррупцией проведено более 500 контрольных мероприятий. По их результатам 69 должностных лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, освобождены от занимаемых должностей. 217 человек привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности», — отметил Аксёнов.

По его словам, возбуждено 56 уголовных дел, в том числе в отношении двух вице-премьеров.

«В результате работы комитета главам Красноперекопска, Керчи, Феодосии вынесли приговоры за взяточничество», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в симферопольском аэропорту был задержан бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин за получение крупной взятки — 27 миллионов рублей от одного из крымских застройщиков, который хотел заполучить госконтракт и надеялся на лоббирование интересов в Совмине РК. Суд признал экс-чиновника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев, а также штраф в 56 миллионов рублей. Его преемник Виталий Нахлупин позже также был задержан по подозрению в получении взятки.

По данным главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК, в 2018 году ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в крымской республике, составил 68,3 миллиона рублей.

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