Симферополь, 26 февраля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. С 2014 года крымская «Массандра» стала самым известным винным туристическим брендом России, увеличив объёмы производства на пять миллионов бутылок. Об этом 26 февраля написала на своей странице в Facebook генеральный директор ПАО «Массандра» Янина Павленко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымское вино

«Модернизация охватила цех розлива, где впервые за долгие годы был проведён капитальный ремонт, один из подвалов головного завода, где установлено новое оборудование на 125 тысяч декалитров вина, а также филиал Гурзуф, где после переоснащения запущено производство вина премиум-класса, пополнен парк сельскохозяйственной и автомобильной техники. Объёмы производства выросли с 10 до 15 миллионов бутылок», — отметила Павленко.

По её словам, предприятию удалось сохранить свою недвижимость и традиции, начать выпуск новых вин и внедрить систему выпуска вин с защищенным географическим указанием.

«Кроме того, нам удалось избавиться от украинской практики — распродавать коллекционные вина за бесценок», — добавила директор ПАО «Массандра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в собственность Крыма. Затем спикера парламента республики Владимир Константинов сообщил журналистам, что легендарный завод продадут частникам.