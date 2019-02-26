Киев, 26 февраля, 2019, 17:42 — ИА Регнум. В парламенте Украины фракции «Батькивщина», «Радикальная партия» и депутатская группа «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступили за создание временной следственной комиссии по расследованию фактов причастности президента Петра Порошенко к коррупции при осуществлении госзакупок для армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко в АТО

В частности, депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев считает, что Порошенко нужно объявить импичмент.

«Такие вопросы в любой демократической стране для президента, который торгует на крови, заканчиваются импичментом. Наша команда будет требовать этого», — сказал Соболев.

Он призвал ввести парламентский контроль за использование бюджетных средств, которые направляются на подготовку вооруженных сил Украины и закупку военной техники.

«То, что сегодня представители целого ряда фракций огласили решение относительно немедленного расследования фактов злоупотреблений, когда используются некачественные запасные части страны-агрессора для уничтожения украинской боевой техники президентом Украины, господином Гладковским (первый заместитель секретаря Совета нацинальной безопасности и обороны Олег Гладковский — ред.), это очевидно из расследований, которые прошли. Это лишний раз подтверждает, что должен быть парламентский контроль за тем, каким образом проводятся учения, каким образом поставляется техника в армию. Вопрос о создании временной следственной комиссии — это единственная возможность парламентского контроля за такими вещами», — сказал Соболев.

Кроме того, глава парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович призвал Порошенко выполнить своё обещание — «отрубить руки ворам, которые обкрадывают армию».

Он считает, что Порошенко должен быть отстранен от должности на период расследования фактов его причастности к коррупции.

«Это шокирующая информация, её подтверждение приведет к глобальным сдвигам в нашей политике… Я помню, как Петр Алексеевич Порошенко обещал отрубить руки любому, кто будет воровать в армии. Давайте дадим ему время, дадим ему неделю. Если в течении недели мы увидим отрубленные руки, арестованных воров, увидим хотя бы отстранение от должности и начало масштабного расследования, тогда все нормально», — сказал Рабинович.

«Если мы и дальше будем платить в казну, а её будут разворовывать три-четыре человека, этого мы не должны допустить… Нам очень важна информация властных структур. Посмотрим, будет ли расследование, потому что предыдущие громкие дела «спускались на тормоза», — напомнил Рабинович.

Как сообщалось, в феврале журналисты программы «Наші гроші (наши деньги — перевод с укр. языка — ред.) с Денисом Бигусом» опубликовали расследование, в котором утверждают, что фигуранты схем через фирмы-прокладки закупали запчасти к военной технике контрабандным путем в России. При этом детали продавались предприятиям госконцерна «Укроборонпром» по завышенным ценам. По их данным, к коррупционным схемам причастно окружение президента Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2−4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. Согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступил даже завод «Кузня на Рыбацком», который принадлежал Порошенко. По данным журналистов, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.