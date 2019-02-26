Калуга, 26 февраля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. В Калужской области утверждено заключение по уголовному делу в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении убийства. Как сообщила 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, двое жителей Подмосковья сбросили с моста в реку пожилую женщину.

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По версии следствия, один из обвиняемых заключил договор купли-продажи квартиры с 65-летней жительницей Московской области, злоупотребляющей спиртными напитками, без реальной выплаты стоимости квартиры, с обязательством погашения долгов по коммунальным платежам.

По устной договоренности с обвиняемым женщина проживала в ранее принадлежавшей ей квартире уже после оформления договора купли-продажи. Однако из-за этого перепродать жильё было проблематично, и у обвиняемого созрел преступный умысел, направленный на убийство женщины. К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого, также жителя Московской области, условившись разделить с ним материальную выгоду от продажи квартиры.

Обвиняемые в декабре 2018 вывезли потерпевшую на автомобиле в Калужскую область, где сбросили её с моста в реку Протва с высоты не менее 10 метров у деревни Караулово Жуковского района. В результате преступных действий обвиняемых наступила смерть потерпевшей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которой обвиняются двое жителей Московской области, предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.