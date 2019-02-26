Архангельская область, 24 марта, 2009, 13:09 — ИА Регнум. Танкер "Индига", принадлежащий ОАО "Мурманское морское пароходство", получил трещину во время преодоления участка торошенного льда. Как сообщает SeaNews, авария случилась 16 марта в Енисейском заливе Карского моря при следовании танкера в составе каравана за атомным ледоколом "Ямал". Во время преодоления участка торошенного льда, ледокол отбросило на вставку серо-белого льда. Ледокол резко потерял скорость и развернулся, угол между ледоколом и танкером составил 45-50 градусов, танкер получил сильный динамический удар корпусом о торошенные кромки канала. В результате удара на главной палубе танкера образовалась трещина общей протяженностью 9,5 м, максимальное раскрытие трещины - 8 мм.

Танкер следует в балласте, загрязнения окружающей среды нет. Был разработан и реализован план технических мероприятий, предупреждающих дальнейшее развитие существующих трещин и появления новых. Уровень воды в балластном танке и состояние трещины - без изменений. Сейчас продолжается ледовая проводка танкера ледоколом "Ямал" в юго-восточной части Баренцева моря в направлении горла Белого моря для постановки на ремонт в порту Архангельск. Судно-спасатель "Капитан Мартышкин" ожидает встречи с караваном к северо-западу от о. Колгуев.