Черкесск, 26 февраля, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Следственный комитет сообщил о продолжении следственных действий по так называемому делу Арашуковых. Сегодня, 26 февраля, в трех субъектах Северного Кавказа — Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане — проведены масштабные мероприятия, сообщили ИА REGNUM в СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест Арашукова

Они проводятся в 22 населенных пунктах. По местам жительства подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа проведено более 70 обысков и иных следственных действий. По местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье проведены обыски с целью проверки полученной информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохраны с участниками преступной организации.

«Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым», — говорится с сообщении СКР.

Среди тех, к кому пришли с обысками, оказались главные лица Следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии, в том числе первый заместитель руководителя следственного управления Казбек Булатов, его заместитель Арсен Езаов, заместитель руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Руслан Кочкаров и подчиненный ему следователь Филиппов А. А.

В списке лиц, у которых были проведены обыски, оказались также заместитель министра — начальник полиции МВД по Карачаево-Черкесской Республике Ансар Боташев, начальник ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике Тимур Бетуганов, заместитель руководителя СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов, заместитель руководителя СКР в Дагестане Марат Огузов.

В Следственном комитете отметили, что в случае выявления фактов коррупции в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры реагирования.

Читайте также: Задержан «газовый король» Рауль Арашуков — отец сенатора Рауфа Арашукова

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 2019 года были задержаны сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец — помощник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Первого подозревают в причастности к убийствам и участии в преступном сообществе, похитившем у ПАО «Газпром» газа на сумму более 30 млн рублей, второго — в организации этого сообщества. Подозреваемыми по делу являются уже 10 человек. Семеро из них под арестом, еще трое объявлены в розыск.

Читайте также: Силовики из Карачаево-Черкесии вызваны на допрос по делу Арашукова в Москву

Ранее сообщалось также, что ряд сотрудников СКР по КЧР были вызваны в начале февраля в Москву для дачи показаний по делу сенатора Рауфа Арашукова. Среди них были первый заместитель руководителя управления Следственного комитета России по республике Казбек Булатов, начальник центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов. Оба представителя правоохранительных органов являлись, по данным СМИ, близкими друзьями Рауфа Арашукова и помогали уходить сенатору от ответственности, считают свидетели.