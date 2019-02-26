Москва, 26 февраля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви на своем заседании 26 февраля удовлетворил прошение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия об освобождении его от должности управляющего делами Московской патриархии, которую иерарх занимал почти 10 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Варсонофий

Сам о. Варсонофий объяснил просьбу об отставке возросшей нагрузкой на него в качестве главы Санкт-Петербургской митрополии.

«Это вызвано необходимостью более глубокого личного участия в жизни Санкт-Петербургской епархии, что отнимает много сил и времени в связи с возросшим за последнее время объемом деятельности правящего архиерея. Ведется строительство и восстановление храмов, открыты и открываются новые приходы, увеличивается штат духовенства, повышается уровень взаимодействия епархии и администрации северной столицы <…> Если в 2014 году, к моему назначению в Санкт-Петербург, в епархии было 198 приходов и 661 клирик, то сегодня — 271 приход и 814 клириков», — объяснил митрополит, слова которого цитирует официальный сайт РПЦ.

Члены Синода РПЦ выразили митрополиту Варсонофию «сердечную благодарность» за труды в Управлении делами Московской Патриархии.

Новым управляющим делами назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший должность первого заместителя управляющего делами Московской патриархии. На освободившуюся вакансию первого заместителя назначен епископ Воскресенский Дионисий.

«Заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов) избран викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси с титулом Зеленоградский, с сохранением за ним несения обязанностей в Управлении делами Московской патриархии», — разъяснили в РПЦ.