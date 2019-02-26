Таруса, Калужская область, 26 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратура Тарусского района провела проверку исполнения управляющей компанией жилищного законодательства. Как сообщила 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM прокурор района Татьяна Проценко, проверкой было установлено, что на основании приказов генерального директора МУП «Тарусское коммунальное предприятие» на территории города Таруса справки жилищного характера выдавались за плату. Стоимость справки составляла от 50 до 100 рублей.

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Согласно положениям Федерального закона «О персональных данных» указываемые в справках сведения, относящиеся к персональным данным граждан (физических лиц), предоставляются на безвозмездной основе. Кроме того, в соответствии с жилищным законодательством обязанность по выдаче справок паспортного стола является обязанностью управляющей организации и осуществляется на безвозмездной основе.

Таким образом, выдача гражданам справок о составе семьи, о совместной регистрации, об иждивении, о дате регистрации по месту жительства для приватизации за плату является ограничением права субъекта персональных данных на доступ к ним и конституционного права граждан на информацию.

В адрес директора МУП «Тарусское коммунальное предприятие» прокурор района внёс представление об устранении нарушений законодательства, а также возбудил дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство». Утвержденный директором предприятия перечень платных услуг в указанной части прокуратурой был опротестован.