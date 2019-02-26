Москва, 27 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 27 февраля, в Совфеде выступит председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, сообщает ИА REGNUM. Это первое выступление председателя Национального собрания Армении в верхней палате российского парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал заседаний Совета Федерации РФ

Кроме того, это первый внешнеполитический визит Мирзояна в качестве спикера. То, что первый внешнеполитический визит состоялся именно в Россию, по его словам, отражает желание поддерживать «те дружеские и союзнические отношения, которые существуют между нашими народами».

Ранее состоялась встреча спикера Совфеда Валентины Матвиенко и Арарата Мирзояна.

Отметим, что выборы в Национальное собрание Армении прошли в декабре 2018 года.