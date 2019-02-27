Астана, 27 февраля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Прецедентный для истории Казахстана факт полного ухода в отставку правительства страны обсудил в интервью с корреспондентом ИА REGNUM Евгенией Ким политический аналитик Султанбек Султангалиев.

(сс) msykos Здание Правительства Казахстана

Крупный провал всего социально-экономического блока правительства очевиден: громкие слова полностью разладились с практикой, в которой уровень жизни населения снизился, а исполнение госпрограмм провалилось. Несмотря на то, что наиболее масштабно оскандалилось министерство образования и науки, правительство Бакытжана Сагинтаева в целом и с самого начала было правительством «политических камикадзе». Его состав практически не менялся и сумел относительно долго удерживаться на плаву, что можно объяснить личными и управленческими качествами премьера — но сыграло свою роль и стечение политических обстоятельств. Эти факторы не предотвратили, однако, того, что случилось, когда глава государства отправил в отставку весь кабинет министров.

«Однако я уверен в том, что многие из них вернутся вновь в свои кресла, за исключением двух-трех министерств, к руководству которыми придут новые люди», — говорит Султангалиев.

Эксперт подчеркивает, что профессионализм и компетенции важны в любом деле, но в Казахстане «кадровая политика выстроена таким образом, что перемещения по служебной лестнице тех или иных чиновников не зависят от их способностей, ответственности, конкретных результатов деятельности». Причина такого положения — в системе управления, а так как системный характер носят и провалы, то они определенно будут повторяться.

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